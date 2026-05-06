Journées Européennes du Patrimoine au musée d’Art et d’Histoire à Baugé Château de Baugé Baugé-en-Anjou
Journées Européennes du Patrimoine au musée d’Art et d’Histoire à Baugé Château de Baugé Baugé-en-Anjou samedi 19 septembre 2026.
Baugé-en-Anjou
Journées Européennes du Patrimoine au musée d’Art et d’Histoire à Baugé
Château de Baugé Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Journées Européennes du Patrimoine au musée d’Art et d’Histoire à Baugé
L’exposition Le vent n’a pas de valise de Paolo Cardona se dévoile tout le week-end au rez-de-chaussée du château de Baugé. Une plongée poétique dans l’univers de cet artiste … .
Château de Baugé Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 27 82 68 26
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English :
European Heritage Days at the Musée d’Art et d’Histoire in Baugé
L’événement Journées Européennes du Patrimoine au musée d’Art et d’Histoire à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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