Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la Gare Musée de la Gare Rouillac

Informations pratiques

Rouillac

Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la Gare

Musée de la Gare Gourville Rouillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 16 et dimanche 20 septembre . Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine l’Office de Tourisme organise des visites et un enquête policière au musée de la gare de Gourville (Rouillac).

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Musée de la Gare Gourville Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 80 05

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English :

Saturday, September 16, and Sunday, September 20. As part of European Heritage Days, the Tourist Office is organizing tours and a mystery investigation at the Gourville Train Station Museum (Rouillac).

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la Gare Rouillac a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme du Rouillacais