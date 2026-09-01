Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la Gare Musée de la Gare Rouillac
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Gare · Rouillac
Informations pratiques
Rouillac
Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la Gare
Musée de la Gare Gourville Rouillac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Samedi 16 et dimanche 20 septembre . Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine l’Office de Tourisme organise des visites et un enquête policière au musée de la gare de Gourville (Rouillac).
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Musée de la Gare Gourville Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 80 05
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English :
Saturday, September 16, and Sunday, September 20. As part of European Heritage Days, the Tourist Office is organizing tours and a mystery investigation at the Gourville Train Station Museum (Rouillac).
L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la Gare Rouillac a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme du Rouillacais
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