Ingrandes

Journées européennes du patrimoine au Musée Henry de Monfreid

2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes Indre

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Musée vous propose une série d’animations pour petits et grands tout au long de la saison !

Que vous soyez passionné d’histoire, curieux ou simplement en quête d’une sortie originale, c’est le moment de venir en profiter !

Venez découvrir l’univers fascinant d’Henry de Monfreid

Le Musée vous propose une visite spéciale pour les Journées européennes du patrimoine.

Que vous soyez passionné d’histoire, curieux ou simplement en quête d’une sortie originale, c’est le moment de venir en profiter !

Venez découvrir l’univers fascinant d’Henry de Monfreid 2 .

2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 80 70 54 65 monfreidenberry@gmail.com

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English :

The Museum offers a series of events for young and old throughout the season!

Whether you’re a history buff, curious or simply looking for an original outing, now’s the time to come and take advantage!

Discover the fascinating world of Henry de Monfreid

L’événement Journées européennes du patrimoine au Musée Henry de Monfreid Ingrandes a été mis à jour le 2026-05-20 par Destination Brenne