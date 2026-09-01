Informations pratiques

Turckheim

Journées européennes du patrimoine au musée mémorial des Combats de la poche de Colmar

25 rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visitez un musée-mémorial retraçant la période de l’hiver 1944-1945 dans la Poche de Colmar.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Musée Mémorial des combats de la Poche de Colmar vous ouvre ses portes pour un week-end placé sous le signe de l’Histoire !

Visitez le musée à tarif réduit et découvrez ses collections consacrées aux combats de la Poche de Colmar et à la Libération de l’Alsace.

Situé au coeur du village de Turckheim, le Musée Mémorial rassemble une collection exceptionnelle d’objets racontant, avec une précision incroyable, l’histoire des combats de la Poche de Colmar, qui ont permis de libérer l’Alsace, alors annexée à l’Allemagne Nazie.

Découvrez librement ce musée de paix plus que de guerre, un endroit qui célèbre la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires.

Nouveauté de l’Histoire vivante dans le parc !

L’association The Lost Company vous fera découvrir les unités sanitaires de la 28th Infantry Division américaine durant la Seconde Guerre mondiale. Une immersion au plus près de l’Histoire, avec équipements, matériel et reconstitution historique ! 0 .

25 rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 86 66

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English :

Visit a museum-memorial retracing the winter of 1944-1945 in the Poche de Colmar.

L’événement Journées européennes du patrimoine au musée mémorial des Combats de la poche de Colmar Turckheim a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme de Colmar