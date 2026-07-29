Journées européennes du patrimoine au Musée National de la Marine Rochefort
samedi 19 septembre 2026 · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Journées européennes du patrimoine au Musée National de la Marine
1 place de la Gallissonnière Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre et gratuite des collections.
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1 place de la Gallissonnière Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 86 57 rochefort@musee-marine.fr
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English : European Heritage Days at the Musée National de la Marine
Free admission to the collections.
L’événement Journées européennes du patrimoine au Musée National de la Marine Rochefort a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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