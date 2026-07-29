Informations pratiques

Rochefort

Journées européennes du patrimoine au Musée National de la Marine

1 place de la Gallissonnière Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre et gratuite des collections.

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1 place de la Gallissonnière Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 86 57 rochefort@musee-marine.fr

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English : European Heritage Days at the Musée National de la Marine

Free admission to the collections.

L’événement Journées européennes du patrimoine au Musée National de la Marine Rochefort a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Rochefort Océan