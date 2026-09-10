Journées Européennes du Patrimoine au Zoom Laval

Informations pratiques

Laval

Journées Européennes du Patrimoine au Zoom

21 Rue du Douanier Rousseau Laval Mayenne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Rendez-vous au Zoom pour les Journées Européennes du Patrimoine

Le programme détaillé du week-end

Exposition Illusions

Les illusions naissent d’interprétations erronées du cerveau. Semblant parfois surréalistes, voire dénuées de sens, elles nous interrogent sur les limites de notre cerveau et permettent d’en apprendre plus sur son fonctionnement. Préparez-vous à changer de perception et à en faire voir de toutes les couleurs à votre cerveau.

Devenir invisible en mettant la Tête dans le plat , être capable de voir à l’œil nu les ondes de la Guitare stroboscopique , ou encore rapetisser en prenant place sur une Chaise de géant·e … Le parcours s’annonce mouvementé (pour vos sens, pas d’inquiétude), ludique, interactif et surtout insolite. Vous n’y verrez que du feu !

Informations pratiques

>> De 5 à 105 ans

>> Visite libre et en continu

>> Samedi et dimanche de 14h à 18h

>> Gratuit

Jeu en équipe Sens dessus dessous

Et si on mettait le bazar dans vos sens ? Cette fois, parcourez l’exposition Illusions en jouant en équipe ! Mais attention, le chemin ne sera pas un long fleuve tranquille.

Après vous être aventuré·e dans un monde virtuel où tout n’est qu’illusion, le seul chemin de retour vers notre réalité consiste à lui redonner du sens… en entraînant les vôtres. Y parviendrez-vous ?

Informations pratiques

>> De 5 à 105 ans

>> En équipe et en continu

>> Samedi et dimanche de 14h à 18h

>> Gratuit

Escape game De haut vol

Votre objectif en tant que spécialistes des cambriolages ? Mettre la main sur la plus belle pièce de la collection d’une passionnée d’illusions. Mais attention, sa galerie est bien protégée et vous allez devoir coopérer et vous creuser les méninges pour atteindre votre but. À vous de faire illusion !

Informations pratiques

>> De 5 à 105 ans

>> En équipe de 3 à 5 personnes

>> Durée 30 minutes (niveau débutant)

>> 25€ par groupe, sur réservation en cliquant sur le lien ci-dessous .

21 Rue du Douanier Rousseau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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Join us on Zoom for European Heritage Days

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Zoom Laval a été mis à jour le 2026-08-31 par LAVAL TOURISME