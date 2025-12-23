Journées européennes du patrimoine Aubagne au fil du temps Aubagne
samedi 19 septembre 2026 · Aubagne
Informations pratiques
Aubagne
Journées européennes du patrimoine Aubagne au fil du temps
Samedi 19 septembre 2026 Visite guidée de 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h.
Dimanche 20 septembre 2026 Visite guidée de 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h. Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
A l’occasion des JEP, l’Office de Tourisme propose gratuitement des visites guidées d’Aubagne au fil du temps.
Depuis sa première évocation en tant qu’Albanea il y a plus de mille ans jusqu’à l’époque moderne, Aubagne a tant à vous raconter son implantation médiévale, ses différents seigneurs, ses transformations, les grands personnages qui l’ont fait rayonner…
Que vous soyez simples curieux de passage ou bien férus d’histoire, laissez-vous guider dans cette remontée dans le temps ponctuée d’anecdotes et de petites histoires… Qui ont parfois fait l’Histoire avec un grand H ! .
Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98 accueil@tourisme-paysdaubagne.fr
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English :
The Tourist Office is offering free guided tours of Aubagne through the ages.
L’événement Journées européennes du patrimoine Aubagne au fil du temps Aubagne a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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