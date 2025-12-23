Informations pratiques

Aubagne

Journées Européennes du Patrimoine

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Les lieux culturels de la Ville, la Légion étrangère et plusieurs associations se mobilisent tout le week-end pour vous proposer visites, expositions et animations pour tous !

Les JEP sont de retour avec un programme toujours plus riche et diversifié !

Deux thèmes sont à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer . Ces 43e Journées Européennes du Patrimoine mettent en évidence la manière dont nous hiérarchisons, protégeons le patrimoine culturel et le préservons pour les générations futures.

Mais c’est aussi une occasion de porter un regard neuf sur le patrimoine qui nous entoure.

Bonne découverte à tous ! .

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 18 87 archives@aubagne.fr

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English :

The town’s cultural venues, the Foreign Legion and a number of associations are mobilizing all weekend long to offer visits, exhibitions and events for all!

The JEP are back with an even richer and more diverse program!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Aubagne a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile