Journées européennes du patrimoine Balade d’antan au fil des cartes postales anciennes Place du château Coulonges-sur-l’Autize
samedi 19 septembre 2026 · Place du château · Coulonges-sur-l'Autize
Informations pratiques
Coulonges-sur-l’Autize
Journées européennes du patrimoine Balade d’antan au fil des cartes postales anciennes
Place du château Château Renaissance Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, thème Patrimoine de la photographie , longez dans la vie Coulongeoise au XXe siècle avec la balade d’antan . Au cours de votre déambulation à travers les rues, vous pouvez découvrir 7 lieux emblématiques grâce à des tableaux issus de cartes postales anciennes. De la place du champ de foire à l’aire aux cochons en passant par la place du Minage et ses Halles à poissons, vous empruntez, ensuite, la Grand’rue et allez jusqu’au lavoir de la rue de l’église, en passant par l’ancien Hôtel de Ville sans oublier la gare.
Une promenade au gré de vos envies, un retour dans le temps pour revisiter des lieux chargés d’histoire et prendre toujours autant de plaisir à flâner dans notre centre-ville à l’architecture si éclectique. En accès libre toute la journée dans le centre-ville samedi et dimanche (et tout le reste de l’année) .
Place du château Château Renaissance Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 10 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées européennes du patrimoine Balade d’antan au fil des cartes postales anciennes
L’événement Journées européennes du patrimoine Balade d’antan au fil des cartes postales anciennes Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-18 par CC Val de Gâtine
À voir aussi à Coulonges-sur-l'Autize (Deux-Sèvres)
- La Fabrik’ à la manière d’Odorico comme une mosaïque Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize 29 juillet 2026
- Séance d’aquagym Piscine communautaire Aquaval Coulonges-sur-l’Autize 29 juillet 2026
- Marché en fête & Village semi-nocturne des créateurs Coulonges-sur-l’Autize 4 août 2026
- Projection Le songe d’une nuit d’été Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize 4 août 2026
- Soirée du patrimoine de Gâtine Coulonges-sur-l’Autize 4 août 2026