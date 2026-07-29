Journées européennes du patrimoine Balade d’antan au fil des cartes postales anciennes Place du château Coulonges-sur-l’Autize

Informations pratiques

Coulonges-sur-l’Autize

Journées européennes du patrimoine Balade d’antan au fil des cartes postales anciennes

Place du château Château Renaissance Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, thème Patrimoine de la photographie , longez dans la vie Coulongeoise au XXe siècle avec la balade d’antan . Au cours de votre déambulation à travers les rues, vous pouvez découvrir 7 lieux emblématiques grâce à des tableaux issus de cartes postales anciennes. De la place du champ de foire à l’aire aux cochons en passant par la place du Minage et ses Halles à poissons, vous empruntez, ensuite, la Grand’rue et allez jusqu’au lavoir de la rue de l’église, en passant par l’ancien Hôtel de Ville sans oublier la gare.

Une promenade au gré de vos envies, un retour dans le temps pour revisiter des lieux chargés d’histoire et prendre toujours autant de plaisir à flâner dans notre centre-ville à l’architecture si éclectique. En accès libre toute la journée dans le centre-ville samedi et dimanche (et tout le reste de l’année) .

Place du château Château Renaissance Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 10 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du patrimoine Balade d’antan au fil des cartes postales anciennes

L’événement Journées européennes du patrimoine Balade d’antan au fil des cartes postales anciennes Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-18 par CC Val de Gâtine