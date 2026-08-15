Journées Européennes du Patrimoine Balade Littorale Découverte du patrimoine naturel et architectural, du Chay à Foncillon Royan
vendredi 18 septembre 2026 · Royan
Informations pratiques
Royan
Journées Européennes du Patrimoine Balade Littorale Découverte du patrimoine naturel et architectural, du Chay à Foncillon
RDV parking de la plage du Chay Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Les services environnement et patrimoine de la Ville de Royan vous proposent une promenade le long du rivage pour découvrir les richesses des paysages et de l’architecture qui bordent l’estuaire de la Gironde.
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RDV parking de la plage du Chay Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 62 02 environnement@mairie-royan.fr
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English :
The City of Royan’s Environment and Heritage Departments invite you to take a walk along the shore to discover the rich landscapes and architecture that line the Gironde Estuary.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Balade Littorale Découverte du patrimoine naturel et architectural, du Chay à Foncillon Royan a été mis à jour le 2026-08-12 par Mairie de Royan
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