Informations pratiques

Royan

Journées Européennes du Patrimoine Balade Littorale Découverte du patrimoine naturel et architectural, du Chay à Foncillon

RDV parking de la plage du Chay Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Les services environnement et patrimoine de la Ville de Royan vous proposent une promenade le long du rivage pour découvrir les richesses des paysages et de l’architecture qui bordent l’estuaire de la Gironde.

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RDV parking de la plage du Chay Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 62 02 environnement@mairie-royan.fr

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English :

The City of Royan’s Environment and Heritage Departments invite you to take a walk along the shore to discover the rich landscapes and architecture that line the Gironde Estuary.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Balade Littorale Découverte du patrimoine naturel et architectural, du Chay à Foncillon Royan a été mis à jour le 2026-08-12 par Mairie de Royan