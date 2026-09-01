Journées européennes du patrimoine Balbronn Balbronn
samedi 19 septembre 2026 · Balbronn
Informations pratiques
Balbronn
Journées européennes du patrimoine Balbronn
170 Place du Pasteur Albert Kieffer Balbronn Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez visiter l’église romane et son cimetière fortifié à Balbronn. Visite guidée sur demande sur place entre 14h30 et 17h. Gratuit. 0 .
170 Place du Pasteur Albert Kieffer Balbronn 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 38 33 mairie@balbronn.fr
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English :
L’événement Journées européennes du patrimoine Balbronn Balbronn a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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