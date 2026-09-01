Informations pratiques

Balbronn

Journées européennes du patrimoine Balbronn

170 Place du Pasteur Albert Kieffer Balbronn Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez visiter l’église romane et son cimetière fortifié à Balbronn. Visite guidée sur demande sur place entre 14h30 et 17h. Gratuit. 0 .

170 Place du Pasteur Albert Kieffer Balbronn 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 38 33 mairie@balbronn.fr

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine Balbronn Balbronn a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble