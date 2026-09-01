UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Balbronn

Journées européennes du patrimoine Balbronn Balbronn

samedi 19 septembre 2026 · Balbronn

Journées européennes du patrimoine Balbronn Balbronn

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
170 Place du Pasteur Albert Kieffer
Ville
67310 Balbronn
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Balbronn

Journées européennes du patrimoine Balbronn

170 Place du Pasteur Albert Kieffer Balbronn Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez visiter l’église romane et son cimetière fortifié à Balbronn. Visite guidée sur demande sur place entre 14h30 et 17h. Gratuit. 0  .

170 Place du Pasteur Albert Kieffer Balbronn 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 38 33  mairie@balbronn.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées européennes du patrimoine Balbronn Balbronn a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

À voir aussi à Balbronn (Bas-Rhin)