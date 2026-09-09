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Journées Européennes du Patrimoine, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille

Journées Européennes du Patrimoine, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque de l'Alcazar
Adresse
58 cours Belsunce 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Journées Européennes du Patrimoine Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le département des Fonds Rares et Précieux de l’Alcazar vous propose deux visites des fonds originaux de la bibliothèque à 10h et 15h. Sur inscription uniquement et limité à 12 personnes.

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « patrimoine.alcazar@marseille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0668579746 »}]
Événement des bibliothèques de Marseille

BMVR Marseille_ 2-53A418

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