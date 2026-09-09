Journées Européennes du Patrimoine, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille
Informations pratiques
Journées Européennes du Patrimoine Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le département des Fonds Rares et Précieux de l’Alcazar vous propose deux visites des fonds originaux de la bibliothèque à 10h et 15h. Sur inscription uniquement et limité à 12 personnes.
Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « patrimoine.alcazar@marseille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0668579746 »}]
Événement des bibliothèques de Marseille
BMVR Marseille_ 2-53A418
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