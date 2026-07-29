Informations pratiques

Canet-en-Roussillon

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Place Saint-Jacques Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-20 21:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Journées Européennes du Patrimoine 2026

Thème Patrimoine en péril raviver, résister, réinventer .

Exposition, Visites, Jeu de piste, Dégustation et Lecture musicale.

.

Place Saint-Jacques Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

European Heritage Days 2026

Theme: “Heritage in Peril: Revive, Resist, Reinvent.”

Exhibition, Tours, Scavenger Hunt, Tasting, and Musical Reading.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-07-22 par MAIRIE CANET