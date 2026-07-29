JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Canet-en-Roussillon
vendredi 18 septembre 2026 · Canet-en-Roussillon
Informations pratiques
Canet-en-Roussillon
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Place Saint-Jacques Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-20 21:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Journées Européennes du Patrimoine 2026
Thème Patrimoine en péril raviver, résister, réinventer .
Exposition, Visites, Jeu de piste, Dégustation et Lecture musicale.
.
Place Saint-Jacques Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 60
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English :
European Heritage Days 2026
Theme: “Heritage in Peril: Revive, Resist, Reinvent.”
Exhibition, Tours, Scavenger Hunt, Tasting, and Musical Reading.
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-07-22 par MAIRIE CANET
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