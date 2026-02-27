Journées européennes du patrimoine Centre d’archives de l’Académie François Bourdon Cour du Manège Le Creusot

Le Creusot

Journées européennes du patrimoine Centre d’archives de l’Académie François Bourdon

Cour du Manège Château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée gratuite des collections patrimoniales et des archives conservées par l’Académie François Bourdon qui permettra au visiteur de découvrir un lieu de conservation de la mémoire et des documents uniques et originaux sur l’histoire locale, sociale et industrielle du Creusot.

Des départs de visites sont prévus toutes les 30 minutes. .

Cour du Manège Château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté archives.historiques@afbourdon.com

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English : Journées européennes du patrimoine Centre d’archives de l’Académie François Bourdon

L’événement Journées européennes du patrimoine Centre d’archives de l’Académie François Bourdon Le Creusot a été mis à jour le 2026-05-21 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)