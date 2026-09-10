Journées Européennes du Patrimoine, Centre-ville du Loroux-Bottereau, Le Loroux-Bottereau

samedi 19 septembre 2026 · Centre-ville du Loroux-Bottereau · Le Loroux-Bottereau

Informations pratiques

Journées Européennes du Patrimoine 19 et 20 septembre Centre-ville du Loroux-Bottereau Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00

Programme à venir

Pour monter en haut du clocher de l’église, inscrivez-vous à partir du lundi 7 septembre sur ce lien.

Centre-ville du Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.loroux-bottereau.fr/montez-en-haut-du-clocher-inscrivez-vous/ »}]

À la découverte du patrimoine lorousain