Journées Européennes du Patrimoine, Chapelle de La Grave, Toulouse

Informations pratiques

Journées Européennes du Patrimoine 19 et 20 septembre Chapelle de La Grave Haute-Garonne

Entrée libre | Certaines activités avec jauges limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Les monuments ouverts à tous

Une occasion unique de découvrir les monuments emblématiques de Toulouse à travers un programme varié mêlant visites flash, animations ludiques, parcours musicaux et découvertes patrimoniales. Ces deux journées gratuites offrent une manière originale et interactive d’explorer le patrimoine toulousain, idéale pour petits et grands, amateurs d’histoire ou simples curieux.

Horaires et adresses

La Chapelle de La Grave : 11H > 19H | Accès libre : Rue du Pont Saint-Pierre

11H > 19H | Accès libre : Rue du Pont Saint-Pierre Le Castelet : 11H > 19H | Accès libre : 18 bis Grande Rue Saint-Michel

11H > 19H | Accès libre : 18 bis Grande Rue Saint-Michel Le Monument à la Gloire de la Résistance : 11H > 18H | Accès libre : Allées Frédéric Mistral

11H > 18H | Accès libre : Allées Frédéric Mistral La Chapelle des Carmélites : 10H > 19H | Accès libre : 1 Rue de Périgord

10H > 19H | Accès libre : 1 Rue de Périgord L’Église du Gesù : 10H > 18H | Accès libre : 22 bis Rue des Fleurs

: 10H > 18H | Accès libre : 22 bis Rue des Fleurs Le Couvent des Jacobins : 10H > 19H | Accès libre : Allée Maurice Prin

10H > 19H | Accès libre : Allée Maurice Prin La Basilique Saint-Sernin : Place Saint Sernin

Une programmation détaillée à découvrir ici.

Chapelle de La Grave Rue du Pont Saint-Pierre 31300 Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://monuments.toulouse.fr/journees-europeennes-du-patrimoine/#programmation »}]

La 43ᵉ édition aura lieu les 19 et 20 septembre 2026. Découvrez le programme complet et toutes les infos pratiques en ligne. Patrimoine JEP

©Alexandre Ollier