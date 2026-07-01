Journées Européennes du Patrimoine, Chapelle de La Grave, Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de La Grave · Toulouse
Informations pratiques
Journées Européennes du Patrimoine 19 et 20 septembre Chapelle de La Grave Haute-Garonne
Entrée libre | Certaines activités avec jauges limitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Les monuments ouverts à tous
Une occasion unique de découvrir les monuments emblématiques de Toulouse à travers un programme varié mêlant visites flash, animations ludiques, parcours musicaux et découvertes patrimoniales. Ces deux journées gratuites offrent une manière originale et interactive d’explorer le patrimoine toulousain, idéale pour petits et grands, amateurs d’histoire ou simples curieux.
Horaires et adresses
- La Chapelle de La Grave : 11H > 19H | Accès libre : Rue du Pont Saint-Pierre
- Le Castelet : 11H > 19H | Accès libre : 18 bis Grande Rue Saint-Michel
- Le Monument à la Gloire de la Résistance : 11H > 18H | Accès libre : Allées Frédéric Mistral
- La Chapelle des Carmélites : 10H > 19H | Accès libre : 1 Rue de Périgord
- L’Église du Gesù : 10H > 18H | Accès libre : 22 bis Rue des Fleurs
- Le Couvent des Jacobins : 10H > 19H | Accès libre : Allée Maurice Prin
- La Basilique Saint-Sernin : Place Saint Sernin
Une programmation détaillée à découvrir ici.
Chapelle de La Grave Rue du Pont Saint-Pierre 31300 Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://monuments.toulouse.fr/journees-europeennes-du-patrimoine/#programmation »}]
La 43ᵉ édition aura lieu les 19 et 20 septembre 2026. Découvrez le programme complet et toutes les infos pratiques en ligne. Patrimoine JEP
©Alexandre Ollier
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