Journées Européennes du Patrimoine Chapelle des Pénitents Place de l’Esplanade Tence
samedi 19 septembre 2026 · Place de l'Esplanade · Tence
Informations pratiques
Tence
Journées Européennes du Patrimoine Chapelle des Pénitents
Place de l’Esplanade Chapelle des Pénitents Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite guidée de la chapelle musée des Pénitents. Venez visiter ce joyau au cœur de Tence.
Samedi en visite guidée 14h, 15h, 16h et 17h précises. Dimanche en visite guidée à 10h et 11h précises.
Dimanche en visite libre de 15h à 17h.
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Place de l’Esplanade Chapelle des Pénitents Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com
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English :
Guided tour of the Penitent Chapel Museum. Come and visit this jewel in the heart of Tence.
Saturday guided tours: 2pm, 3pm, 4pm and 5pm sharp. Guided tours on Sunday at 10am and 11am sharp.
Sunday open house from 3pm to 5pm.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Chapelle des Pénitents Tence a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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