Journées Européennes du Patrimoine Chapelle des Pénitents Place de l’Esplanade Tence

Informations pratiques

Tence

Journées Européennes du Patrimoine Chapelle des Pénitents

Place de l’Esplanade Chapelle des Pénitents Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite guidée de la chapelle musée des Pénitents. Venez visiter ce joyau au cœur de Tence.

Samedi en visite guidée 14h, 15h, 16h et 17h précises. Dimanche en visite guidée à 10h et 11h précises.

Dimanche en visite libre de 15h à 17h.

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Place de l’Esplanade Chapelle des Pénitents Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

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English :

Guided tour of the Penitent Chapel Museum. Come and visit this jewel in the heart of Tence.

Saturday guided tours: 2pm, 3pm, 4pm and 5pm sharp. Guided tours on Sunday at 10am and 11am sharp.

Sunday open house from 3pm to 5pm.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Chapelle des Pénitents Tence a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Haut-Lignon