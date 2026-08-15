Journées Européennes du Pätrimoine Moulinage des Mazeaux MOULINAGE DE SOIE DES MAZEAUX Tence

dimanche 20 septembre 2026 · MOULINAGE DE SOIE DES MAZEAUX · Tence

Informations pratiques

Tence

Journées Européennes du Pätrimoine Moulinage des Mazeaux

MOULINAGE DE SOIE DES MAZEAUX 31 CHEMIN DE CHENEBIER Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Visite guidée d’un moulinage du 19è siècle avec tout son matériel et la collection de machines textiles.

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MOULINAGE DE SOIE DES MAZEAUX 31 CHEMIN DE CHENEBIER Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

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English :

Guided tour of a 19th-century spinning mill, complete with all its equipment and a collection of textile machines.

L’événement Journées Européennes du Pätrimoine Moulinage des Mazeaux Tence a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Haut-Lignon