Festival Musiques en Vivarais Lignon Place du Chatiague Tence lundi 17 août 2026.
Place du Chatiague Maison du Chatiague Tence Haute-Loire
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-21
2026-08-17
Stage de chant Choral adulte sous la direction de Jean-François SCIAU (chef de cœur) proposé aux choristes amateurs.
43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Adult choral singing course under the direction of Jean-François SCIAU (conductor) for amateur singers.
