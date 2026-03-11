Festival Musiques en Vivarais Lignon Place du Chatiague Tence

Festival Musiques en Vivarais Lignon

Place du Chatiague Maison du Chatiague Tence Haute-Loire

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Date :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-17

Stage de chant Choral adulte sous la direction de Jean-François SCIAU (chef de cœur) proposé aux choristes amateurs.

Place du Chatiague Maison du Chatiague Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 87 63

English :

Adult choral singing course under the direction of Jean-François SCIAU (conductor) for amateur singers.

