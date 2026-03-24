Atelier bougie Tence
Atelier bougie Tence mardi 18 août 2026.
Atelier bougie
Salle de la gare Tence Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:30:00
fin : 2026-08-18 17:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Création d’une bougie parfumée à base de cire végétale et parfum de Grasse, avec déco et de deux suspensions parfumées. Pour ados dès 14 ans et adultes. Matériel Fourni.
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Salle de la gare Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 59 00 49
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English :
Creation of a scented candle using vegetable wax and perfume from Grasse, with decoration and two scented hangers. For teens aged 14 and over and adults. Materials supplied.
L’événement Atelier bougie Tence a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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