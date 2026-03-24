Atelier bougie

Salle de la gare Tence Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 14:30:00

fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Création d’une bougie parfumée à base de cire végétale et parfum de Grasse, avec déco et de deux suspensions parfumées. Pour ados dès 14 ans et adultes. Matériel Fourni.

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Salle de la gare Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 59 00 49

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English :

Creation of a scented candle using vegetable wax and perfume from Grasse, with decoration and two scented hangers. For teens aged 14 and over and adults. Materials supplied.

L’événement Atelier bougie Tence a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon