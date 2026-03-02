Concert Jubilons !… Tence

Concert Jubilons !…

Eglise Saint-Martin Tence Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

chômeurs, -18 ans et étudiants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

RENCONTRE IMAGINAIRE Ensemble THÉODORA

Mariamielle LAMAGAT (soprano), Louise AYRTON (violon), Alice TROCELLIER (viole de gambe), Lucie CHABARD (clavecin).

Avec le soutien des Festivals de La Chaise-Dieu & de Radio France et Montpellier.

.

Eglise Saint-Martin Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 contact@jubilons.org

English :

RENCONTRE IMAGINAIRE: Ensemble THÉODORA

Mariamielle LAMAGAT (soprano), Louise AYRTON (violin), Alice TROCELLIER (viola da gamba), Lucie CHABARD (harpsichord).

With the support of the Festivals de La Chaise-Dieu & de Radio France et Montpellier.

