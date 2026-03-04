Foot enfants

Stade du Pont à Tence Tence Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-17 10:00:00

fin : 2026-08-28 16:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Découverte et perfectionnement du foot ouvert à tous et toutes. Lundi et jeudi pour les 5-8 ans. Mardi et vendredi pour les 9-13 ans. Gratuits pour les licenciés Haut-Lignon Foot.

Stade du Pont à Tence Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 48 55 94

English :

Discovery and improvement of soccer open to all. Monday and Thursday for 5-8 year-olds. Tuesday and Friday for 9-13 year-olds. Free for Haut-Lignon Foot members.

L’événement Foot enfants Tence a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon