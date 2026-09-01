Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Notre-Dame Grande Rue Tence

Informations pratiques

Tence

Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Notre-Dame

Grande Rue Chapelle Notre-Dame Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Visite guidée de la chapelle Notre-Dame par les Amis du Vieux Tence.

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Grande Rue Chapelle Notre-Dame Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lesamisduvieuxtence@gmail.com

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English :

Guided tour of the Notre-Dame chapel by Les Amis du Vieux Tence.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Notre-Dame Tence a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme du Haut-Lignon