Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Notre-Dame Grande Rue Tence
dimanche 20 septembre 2026 · Grande Rue · Tence
Informations pratiques
Tence
Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Notre-Dame
Grande Rue Chapelle Notre-Dame Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Visite guidée de la chapelle Notre-Dame par les Amis du Vieux Tence.
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Grande Rue Chapelle Notre-Dame Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lesamisduvieuxtence@gmail.com
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English :
Guided tour of the Notre-Dame chapel by Les Amis du Vieux Tence.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Notre-Dame Tence a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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