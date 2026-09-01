Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Saint-Eutrope-des-Vignes Rue de la Chapelle des Vignes Le Lion-d’Angers

samedi 19 septembre 2026 · Rue de la Chapelle des Vignes · Le Lion-d'Angers

Informations pratiques

Le Lion-d’Angers

Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Saint-Eutrope-des-Vignes

Rue de la Chapelle des Vignes Andigné Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine proposées à la Chapelle Saint-Eutrope des Vignes, les 19 et 20 septembre 2026.

À l’entrée du bourg d’Andigné, à gauche, cette petite chapelle des Vignes, bâtie en mars 1719, conserve la Vierge, qui a remplacée dans l’église celle de Saint-Hénis ; mais les vignes qu’elle protégeait, ont disparu de la paroisse.

Visite libre .

Rue de la Chapelle des Vignes Andigné Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 30 08

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English :

European Heritage Days at the Chapelle Saint-Eutrope des Vignes, September 19 and 20, 2026.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Saint-Eutrope-des-Vignes Le Lion-d’Angers a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Anjou bleu