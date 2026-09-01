Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Saint-Eutrope-des-Vignes Rue de la Chapelle des Vignes Le Lion-d’Angers
samedi 19 septembre 2026 · Rue de la Chapelle des Vignes · Le Lion-d'Angers
Informations pratiques
Le Lion-d’Angers
Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Saint-Eutrope-des-Vignes
Rue de la Chapelle des Vignes Andigné Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Journées Européennes du Patrimoine proposées à la Chapelle Saint-Eutrope des Vignes, les 19 et 20 septembre 2026.
À l’entrée du bourg d’Andigné, à gauche, cette petite chapelle des Vignes, bâtie en mars 1719, conserve la Vierge, qui a remplacée dans l’église celle de Saint-Hénis ; mais les vignes qu’elle protégeait, ont disparu de la paroisse.
Visite libre .
Rue de la Chapelle des Vignes Andigné Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 30 08
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English :
European Heritage Days at the Chapelle Saint-Eutrope des Vignes, September 19 and 20, 2026.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Saint-Eutrope-des-Vignes Le Lion-d’Angers a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Anjou bleu
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