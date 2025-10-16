Journées Européennes du Patrimoine Sentier d’interprétation Le Fil Vert Andigné et Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers
samedi 19 septembre 2026 · Le Lion-d'Angers
Informations pratiques
Le Lion-d’Angers
Journées Européennes du Patrimoine Sentier d’interprétation Le Fil Vert Andigné et Le Lion d’Angers
Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Sentier d’interprétation Le Fil Vert à Andigné et au Lion d’Angers, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2026.
Parcours qui permet de découvrir librement le patrimoine et l’histoire d’Andigné
Distance 1 km avec panneaux d’interprétation
Accessible à tous, aux personnes à mobilité réduite et aux publics avec poussettes .
Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 30 16
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English :
Le Fil Vert Interpretive Trail in Andigné and Le Lion d’Angers, as part of European Heritage Days, on September 19 and 20, 2026.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Sentier d’interprétation Le Fil Vert Andigné et Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de tourisme Anjou bleu
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