Habille-toi, on sort ! Pourparlers cie et Alors ! Salle Emile Joulain Le Lion-d’Angers

Informations pratiques

Le Lion-d’Angers

Habille-toi, on sort ! Pourparlers cie et Alors !

Salle Emile Joulain Place du Champ de Foire Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 20:00:00

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18

Spectacle de la compagnie Et Alors ! le mercredi 18 novembre à 20h, au Lion d’Angers.

Histoire de procès et d’amitié

Dans une heure a lieu le spectacle dans lequel deux amies jouent et dansent. Alors elles répètent, encore encore, le geste idéal, l’enchaînement parfait. L’une d’elle vient de recevoir un courrier. Elle est convoquée pour devenir jurée d’assises. Alors se répète cette phrase dans sa tête ; vais-je y arriver ? Alors elles répètent. Parce que le temps tourne et que dans une heure, le théâtre ouvrira ses portes. Pendant à peu près une heure, au moins, on sait où on va, mais après ? Elles répètent ; merde alors , car avant de jouer, on se dit merde . C’est la tradition qui veut ça. Elles préfèrent dire, ça ira que merde .

Alors elles répètent. Et ça ira, n’est-ce pas ? Pourparlers est un projet d’écritures, écriture d’une chorégraphie et écriture d’une conversation entre deux femmes, deux artistes liées par l’amitié. Dans le flot des mots qu’on s’échange à la volée, l’air de rien, se dessine un chemin de paix. Paix avec l’autre, avec soi-même et avec le monde dont l’écho nous bouleverse. .

Salle Emile Joulain Place du Champ de Foire Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

Performance by the Et Alors! theater company on Wednesday, November 18, at 8:00 p.m., at the Lion d’Angers.

L’événement Habille-toi, on sort ! Pourparlers cie et Alors ! Le Lion-d’Angers a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Anjou bleu