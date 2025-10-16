Habille-toi, on sort ! Et si tu danses cie Disdascalie Salle des Fêtes Le Lion-d’Angers

Informations pratiques

Le Lion-d’Angers

Habille-toi, on sort ! Et si tu danses cie Disdascalie

Salle des Fêtes Place du Champ de Foire Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-17 16:00:00

fin : 2027-01-17

Date(s) :

2027-01-17

Spectacle intéractif de la compagnie Disdascalie, le dimanche 17 janvier 2027 à la salle des fêtes d’Emile Joulain, Le Lion d’Angers

Spectacle interactif, sur les traces du petit Poucet.

Poucet est devenu adulte. Il est ramasseur de pierres.

En arrivant dans le lieu de la représentation, il se rend compte que c’est ici que toute son histoire a commencé. Il a besoin des enfants pour retrouver le chemin de ses souvenirs, de ses peurs et de ses joies. Ensemble, public et interprète transforment petit à petit l’espace qui les entoure et inventent le chemin de leur propre danse !

Après un long parcours d’interprète au sein de la cie Rosas d’Anne Teresa de Keersmaeker, Marion Lévy crée sa compagnie de danse Didascalie. Depuis quinze ans, elle s’attache à élaborer des formes de spectacles sensibles, poétiques et accessibles. .

Salle des Fêtes Place du Champ de Foire Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

Interactive show by the Disdascalie theater company, Sunday, January 17, 2027, at the Emile Joulain community hall in Le Lion d’Angers

L’événement Habille-toi, on sort ! Et si tu danses cie Disdascalie Le Lion-d’Angers a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Anjou bleu