Audition mélangée École de musique de l’Anjou bleu Le Lion d’Angers Place du Champ de Foire Le Lion-d’Angers
samedi 13 février 2027 · Place du Champ de Foire · Le Lion-d'Angers
Informations pratiques
Le Lion-d’Angers
Audition mélangée École de musique de l’Anjou bleu Le Lion d’Angers
Place du Champ de Foire Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-13 16:00:00
fin : 2027-02-13
Date(s) :
2027-02-13
L’école de musique de l’Anjou bleu vous propose des auditions mélangées, le samedi 13 février à 16h et 17h30 au Lion d’Angers.
L’école de musique vous donne rendez-vous pour les auditions mélangées. Les élèves des écoles primaires du territoire, bénéficiant des Interventions musicales en milieu scolaire dans le cadre du CLEA des Vallées du Haut Anjou, et ceux de l’école de musique partagent la scène, entre chants et pratiques instrumentales collectives. .
Place du Champ de Foire Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 10 52 67 d.ecoledemusique@anjoubleu.com
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English :
The Anjou Bleu Music School is hosting a variety of recitals on Saturday, February 13, at 4:00 p.m. and 5:30 p.m. in Le Lion d’Angers.
L’événement Audition mélangée École de musique de l’Anjou bleu Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Anjou bleu
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