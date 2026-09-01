Soirée dansante Le Lion d’Angers Salle des fêtes Emile Joulain Le Lion-d’Angers
samedi 26 septembre 2026 · Salle des fêtes Emile Joulain · Le Lion-d'Angers
Informations pratiques
Le Lion-d’Angers
Soirée dansante Le Lion d’Angers
Salle des fêtes Emile Joulain Place du Champ de Foire Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Soirée dansante caritative au profit des Restaurants du Coeur avec repas Paella au Lion d’Angers et animations.
Soirée dansante, le 26 septembre 2026, à partir de 20h Salle Émile Joulain LE LION D’ANGERS
Préparez vos chaussures de danse une soirée pleine d’énergie avec paella se prépare.
Sur réservation avant le 12 septembre. .
Salle des fêtes Emile Joulain Place du Champ de Foire Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 41 25 27 54
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English :
Charity dance party to benefit the Restaurants du Cœur, featuring a paella dinner at the Lion d’Angers and entertainment.
L’événement Soirée dansante Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme Anjou bleu
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