UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Lion-d'Angers

Soirée dansante Le Lion d’Angers Salle des fêtes Emile Joulain Le Lion-d’Angers

samedi 26 septembre 2026 · Salle des fêtes Emile Joulain · Le Lion-d'Angers

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle des fêtes Emile Joulain
Adresse
Place du Champ de Foire
Ville
49220 Le Lion-d'Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
10 10 10

Le Lion-d’Angers

Soirée dansante Le Lion d’Angers

Salle des fêtes Emile Joulain Place du Champ de Foire Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Soirée dansante caritative au profit des Restaurants du Coeur avec repas Paella au Lion d’Angers et animations.
Soirée dansante, le 26 septembre 2026, à partir de 20h Salle Émile Joulain LE LION D’ANGERS

Préparez vos chaussures de danse une soirée pleine d’énergie avec paella se prépare.

Sur réservation avant le 12 septembre.   .

Salle des fêtes Emile Joulain Place du Champ de Foire Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 41 25 27 54 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Charity dance party to benefit the Restaurants du Cœur, featuring a paella dinner at the Lion d’Angers and entertainment.

L’événement Soirée dansante Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme Anjou bleu

À voir aussi à Le Lion-d'Angers (Maine-et-Loire)