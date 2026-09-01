Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Aubin Andigné Place St Aubin Le Lion-d’Angers
samedi 19 septembre 2026 · Place St Aubin · Le Lion-d'Angers
Informations pratiques
Le Lion-d’Angers
Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Aubin Andigné
Place St Aubin Andigné Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Journées Européennes du Patrimoine proposées en l’église Saint-Aubin d’Andigné, les 19 et 20 septembre 2026.
Église de style néo-roman remaniée au 19ème siècle, installée au cœur d’un petit village de l’Anjou bleu, sur l’axe Segré-Le Lion d’Angers. Incendiée au 17ème siècle, l’église est recouverte provisoirement d’un toit de chaume. Il faut attendre le 19ème siècle pour voir les premiers travaux de restauration.
L’édifice est ouvert uniquement pendant les Journées Européennes du Patrimoine.
Visite libre .
Place St Aubin Andigné Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 30 08
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English :
European Heritage Days events at Saint-Aubin Church in Andigné on September 19 and 20, 2026.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Aubin Andigné Le Lion-d’Angers a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Anjou bleu
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