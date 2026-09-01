Journées Européennes du Patrimoine Château de Durtal Durtal

Informations pratiques

Durtal

Journées Européennes du Patrimoine Château de Durtal

15 Place des Terrasses Durtal Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 09:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Journées européennes du patrimoine au Château de Durtal une visite guidée entre Moyen Âge et Renaissance

Et si les murs d’un château pouvaient encore vous raconter leurs plus grands secrets ? À Durtal, il suffit de franchir le portail pour sentir que l’Histoire est toujours bien vivante. Perché sur son éperon rocheux, le Château de Durtal domine la vallée du Loir depuis près de mille ans. Au fil de la visite guidée, laissez-vous porter des fortifications médiévales aux élégantes façades Renaissance, en imaginant les pas d’Henri II, de Catherine de Médicis ou encore de Louis XIII dans ces mêmes salles.

Pour les Journées européennes du patrimoine, l’expérience prend une dimension encore plus vivante grâce aux visites théâtralisées proposées par l’Association Balades du Temps Jadis. Les personnages d’autrefois vous entraînent dans un voyage où anecdotes, humour et patrimoine se mêlent . Une belle occasion de découvrir autrement ce monument emblématique de l’Anjou, d’échanger avec des passionnés qui font vivre son histoire et de partager un moment en famille ou entre amis.

Informations pratiques

– Vendredi visites guidées de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (départs toutes les 40 min).

– Samedi et dimanche visites guidées de 9h30 à 12h30

– dimanche visites guidées théâtralisées par l’Association Balades du Temps Jadis de 14h à 18h (départs toutes les 40 min).

Tarifs 7 € (adulte) | 5 € (5 à 16 ans, étudiants et personnes en situation de handicap).

Retrouvez le programme complet des JEP en Anjou Loir & Sarthe en fichier Pdf à télécharger librement ci-dessous .

15 Place des Terrasses Durtal 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 69 92 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

European Heritage Days at Durtal Castle: A Guided Tour Through the Middle Ages and the Renaissance

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Château de Durtal Durtal a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe