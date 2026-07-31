Théâtre Et pendant ce temps Simone Veille Compagnie La cerise sur le tréteau Salle Odyssée Durtal

Informations pratiques

Durtal

Théâtre Et pendant ce temps Simone Veille Compagnie La cerise sur le tréteau

Salle Odyssée Rue Bellevue Durtal Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 14:30:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-14 2026-11-15

Théâtre à Durtal Et pendant ce temps Simone Veille ! , une comédie engagée et drôle sur les droits des femmes

L’association HIARAKA et la compagnie La Cerise sur le Tréteau présentent une comédie aussi drôle qu’engagée, qui retrace avec humour et émotion l’évolution de la condition féminine au fil de quatre générations.

Sur scène, trois femmes se succèdent de mère en fille. À travers leurs histoires, leurs choix et leurs combats, elles questionnent l’héritage transmis et les avancées conquises au fil des décennies. À leurs côtés, Simone, véritable maîtresse de cérémonie, interpelle le public avec malice et apporte un regard aussi piquant que bienveillant sur l’histoire des droits des femmes.

Rythmé, touchant et plein d’humour, ce spectacle offre un regard accessible et inspirant sur un sujet toujours d’actualité.

A partir de 10 ans et + | Durée 1h20 .

Salle Odyssée Rue Bellevue Durtal 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 40 50 54 16 claude.moreau@gmail.com

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English :

Th%E9%E2tre %E0 Durtal: And Meanwhile, Simone Is Watching! , a thought-provoking and funny comedy about women’s rights

L’événement Théâtre Et pendant ce temps Simone Veille Compagnie La cerise sur le tréteau Durtal a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe