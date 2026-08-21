Informations pratiques

Miré

Journées Européennes du Patrimoine Château de Vaux

Miré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine proposées au Château de Vaux, les 19 et 20 septembre 2026.

Château du XIIème repris au XVème qui mêle architecture militaire et style Renaissance ayant appartenu à Jean Bourré, ministre des Finances de Louis XI.

Visite des extérieurs, du rez-de-chaussée du logis, de la chapelle, du hourd. Projection d’un film de 15 min retraçant 30 ans de restauration.

Visite libre avec mise à disposition de supports d’information (livret, panneaux)

Durée 1h .

Miré 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@chateaudevaux-anjou.com

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English :

European Heritage Days at the Château de Vaux, September 19 and 20, 2026.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Château de Vaux Miré a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Anjou bleu