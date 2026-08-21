Journées Européennes du Patrimoine Château de Vaux Miré
samedi 19 septembre 2026 · Miré
Informations pratiques
Miré
Journées Européennes du Patrimoine Château de Vaux
Miré Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Journées Européennes du Patrimoine proposées au Château de Vaux, les 19 et 20 septembre 2026.
Château du XIIème repris au XVème qui mêle architecture militaire et style Renaissance ayant appartenu à Jean Bourré, ministre des Finances de Louis XI.
Visite des extérieurs, du rez-de-chaussée du logis, de la chapelle, du hourd. Projection d’un film de 15 min retraçant 30 ans de restauration.
Visite libre avec mise à disposition de supports d’information (livret, panneaux)
Durée 1h .
Miré 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@chateaudevaux-anjou.com
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English :
European Heritage Days at the Château de Vaux, September 19 and 20, 2026.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Château de Vaux Miré a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Anjou bleu
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