Informations pratiques

Miré

Journées Européennes du Patrimoine Sur les traces de Jacques et Étienne, tailleurs de pierre Baludik

Place de l’église Miré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine proposées à Thorigné-d’Anjou le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2026.

Parcours de découverte ludique à travers les pas de 2 tailleurs de pierre venus de contrées lontaines pour redonner vie à l’église Saint-Mélaine. Téléchargez gratuitement l’application Baludik et accédez à cette balade historique qui vous plonge dans l’histoire de Miré ses secrets bien gardés, ses bâtisses chargées d’histoire, son quotidien d’autrefois…

Pensez à charger votre batterie de smartphone avant de démarrer le parcours. .

Place de l’église Miré 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

European Heritage Days in Thorign-d’Anjou on Saturday, September 19, and Sunday, September 20, 2026.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Sur les traces de Jacques et Étienne, tailleurs de pierre Baludik Miré a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de tourisme Anjou bleu