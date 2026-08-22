Journées Européennes du Patrimoine Sur les traces de Jacques et Étienne, tailleurs de pierre Baludik Miré
samedi 19 septembre 2026 · Miré
Informations pratiques
Miré
Journées Européennes du Patrimoine Sur les traces de Jacques et Étienne, tailleurs de pierre Baludik
Place de l’église Miré Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Journées Européennes du Patrimoine proposées à Thorigné-d’Anjou le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2026.
Parcours de découverte ludique à travers les pas de 2 tailleurs de pierre venus de contrées lontaines pour redonner vie à l’église Saint-Mélaine. Téléchargez gratuitement l’application Baludik et accédez à cette balade historique qui vous plonge dans l’histoire de Miré ses secrets bien gardés, ses bâtisses chargées d’histoire, son quotidien d’autrefois…
Pensez à charger votre batterie de smartphone avant de démarrer le parcours. .
Place de l’église Miré 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83
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English :
European Heritage Days in Thorign-d’Anjou on Saturday, September 19, and Sunday, September 20, 2026.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Sur les traces de Jacques et Étienne, tailleurs de pierre Baludik Miré a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de tourisme Anjou bleu
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