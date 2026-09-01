Randonnées à Miré Miré
dimanche 13 septembre 2026 · Miré
Informations pratiques
Miré
Randonnées à Miré
Château de Vaux Miré Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
L’association Miré Multisports organise sa traditionnelle randonnée VTT et pédestre, le dimanche 13 septembre 2026.
L’association Miré Multisports organise sa traditionnelle randonnée VTT et pédestre, le dimanche 13 septembre 2026.
Départs de 8h30 à 10h00 au Château de Vaux (route de Bierné).
Plusieurs parcours
– VTT 30 km ou 45 km
– Pédestre 10 km ou 14 km
Tarifs 7€ VTT et 3€ pédestre
Inscriptions sur place et ravitaillement sur le parcours et à l’arrivée. .
Château de Vaux Miré 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire miré.multisports@gmail.com
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English :
The Mir%E9 Multisports Association is organizing its traditional mountain bike and hiking event on Sunday, September 13, 2026.
L’événement Randonnées à Miré Miré a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme Anjou bleu
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