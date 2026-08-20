Visite du château de Vaux à Miré, Château de Vaux, 49330, Miré
samedi 19 septembre 2026 · Château de Vaux, 49330 · Miré
Informations pratiques
Visite du château de Vaux à Miré 19 et 20 septembre Château de Vaux, 49330 Maine-et-Loire
Visite libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Le château de Vaux est le premier édifice bâti par Jean Bourré en 1468, avant entre autres le Plessis-Bourré, Jarzé ou Langeais. Son élégant logis seigneurial sur 4 niveaux, avec donjon, fenêtres à meneaux et deux ailes courtes avec tours, est entouré de douves en eau et domine un paysage rural ouvert.
Château de Vaux, 49330 2800 route de Bierné Miré 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241761060 http://chateaudevaux-anjou.com/
Le château de Vaux est le premier édifice bâti par Jean Bourré en 1468, avant entre autres le Plessis-Bourré, Jarzé ou Langeais. Son élégant logis seigneurial sur 4 niveaux, avec donjon, fenêtres à…
©Laure Nitzel
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