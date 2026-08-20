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Visite du château de Vaux à Miré, Château de Vaux, 49330, Miré

samedi 19 septembre 2026 · Château de Vaux, 49330 · Miré

Visite du château de Vaux à Miré, Château de Vaux, 49330, Miré

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Vaux, 49330
Adresse
2800 route de Bierné
Ville
49330 Miré
Département
Maine-et-Loire
Tarif
Visite libre et gratuite

Visite du château de Vaux à Miré 19 et 20 septembre Château de Vaux, 49330 Maine-et-Loire

Visite libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le château de Vaux est le premier édifice bâti par Jean Bourré en 1468, avant entre autres le Plessis-Bourré, Jarzé ou Langeais. Son élégant logis seigneurial sur 4 niveaux, avec donjon, fenêtres à meneaux et deux ailes courtes avec tours, est entouré de douves en eau et domine un paysage rural ouvert.

Château de Vaux, 49330 2800 route de Bierné Miré 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241761060 http://chateaudevaux-anjou.com/
Le château de Vaux est le premier édifice bâti par Jean Bourré en 1468, avant entre autres le Plessis-Bourré, Jarzé ou Langeais. Son élégant logis seigneurial sur 4 niveaux, avec donjon, fenêtres à…

©Laure Nitzel

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