Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Mélaine Rue des pescheries Miré

Informations pratiques

Miré

Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Mélaine

Rue des pescheries D78 Miré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine proposées en l’église Saint-Melaine de Miré, les 19 et 20 septembre 2026.

Église de fondation romane, remaniée au début du 16e siècle, qui domine l’étang communal.

Visite libre avec mise à disposition de supports d’information.

Gratuit .

Rue des pescheries D78 Miré 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 32 82 14

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English :

European Heritage Days events will be held at the Saint-Melaine Church in Miré on September 19 and 20, 2026.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Mélaine Miré a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Anjou bleu