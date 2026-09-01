Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Mélaine Rue des pescheries Miré
samedi 19 septembre 2026 · Rue des pescheries · Miré
Informations pratiques
Miré
Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Mélaine
Rue des pescheries D78 Miré Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Journées Européennes du Patrimoine proposées en l’église Saint-Melaine de Miré, les 19 et 20 septembre 2026.
Église de fondation romane, remaniée au début du 16e siècle, qui domine l’étang communal.
Visite libre avec mise à disposition de supports d’information.
Gratuit .
Rue des pescheries D78 Miré 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 32 82 14
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English :
European Heritage Days events will be held at the Saint-Melaine Church in Miré on September 19 and 20, 2026.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Mélaine Miré a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Anjou bleu
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