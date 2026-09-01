Informations pratiques

Miré

Journées Européennes du Patrimoine Manoir de Crémaillé la Roche

D78 Miré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine proposées au logis de Crémaillé la Roche à Miré, les 19 et 20 septembre 2026.

Manoir élevé au 15e siècle et remanié jusqu’au 18e siècle.

Visite libre ou commentée des extérieurs et présentation de dossiers d’études pour des travaux de restauration de trois églises angevines Notre-Dame d’Argenton, Saint-Michel de Feins et Saint-Pierre de Bierné. .

D78 Miré 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 30 08 99 86

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English :

European Heritage Days events will be held at the Logis de Crémaillé in La Roche-à-Mire on September 19 and 20, 2026.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Manoir de Crémaillé la Roche Miré a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de tourisme Anjou bleu