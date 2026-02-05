Journées Européennes du Patrimoine Château de Ventadour Moustier-Ventadour

Journées Européennes du Patrimoine Château de Ventadour

Château de Ventadour, Moustier-Ventadour, Corrèze

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Ventadour vous propose des visites libres le samedi 20 et le dimanche 21 septembre 2025.

Les visites libres seront possibles de 10h à 13h et de 14h à 18h le samedi et le dimanche.

Entrée libre et gratuite.

Renseignements. au 05 55 93 04 34. .

Rue du Château Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34 accueil@tourisme-egletons.com

