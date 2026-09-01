Journées européennes du patrimoine Château Gaillard Visites, campement, parcours ludique Chemin de Château-Gaillard Les Andelys

Informations pratiques

Les Andelys

Journées européennes du patrimoine Château Gaillard Visites, campement, parcours ludique

Chemin de Château-Gaillard Allée du Roi de Rome Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Emblème du duché de Normandie, la célèbre forteresse de Richard Coeur de Lion se dresse fièrement sur son éperon rocheux ! Découvrez Château Gaillard !

Exposition Château Gaillard, la sauvegarde d’une forteresse emblématique

Abandonné puis démantelé après le Moyen Âge, le château devient une ruine avant d’être étudié et restauré dès le 19e siècle. La présentation de documents d’archives retrace deux siècles de protection et de valorisation du patrimoine.

Visite libre, aux horaires d’ouverture de la Haute Cour.

Visite immersive de la forteresse

Une plongée à l’époque de Richard Cœur de Lion à réaliser en famille, grâce à un parcours ludique sur smartphone (jeux, réalité virtuelle, vues à 360°).

Campement médiéval

La troupe Les Fiers Normands s’installe au château combats de chevaliers, immersion dans la vie quotidienne, initiation à la calligraphie, maniement des armes et jeux d’époque rythment cette immersion dans l’histoire. (En Basse Cour)

Visite-conférence Le Vexin aux frontières du duché de Normandie (10e-13e siècles)

Frontière stratégique entre ducs normands et rois francs de Rollon à Jean sans Terre, le Vexin conserve les traces de ce passé mouvementé. Alexandre, guide conférencier, retrace l’histoire singulière de ce territoire frontalier.

Samedi et dimanche à 11h00 et 15h00 (1h30) / Réservation conseillée

(https://www.nouvelle-normandie-tourisme.com/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-chateau-gaillard-visite-conference/)

Visite guidée Château Gaillard, la sauvegarde d’une forteresse emblématique

Forteresse militaire médiévale du 12e siècle à l’état de ruine, le château livre ses secrets. Alexandra et Lauren, guides conférencières, présentent les enjeux clés de sa conservation, de ses fouilles à sa restauration.

Samedi et dimanche à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30 (45 min) / Réservation conseillée

(https://www.nouvelle-normandie-tourisme.com/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-chateau-gaillard-visite-guidee/)

Informations pratiques

– Samedi et dimanche ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

– Le site est situé sur un éperon rocheux et les chemins d’accès sont accidentés. L’accès peut s’avérer difficile. Soyez vigilants lors de vos déplacements.

– Le site n’est pas accessible aux PMR et aux poussettes.

– Contact 02 32 21 31 29 .

Chemin de Château-Gaillard Allée du Roi de Rome Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 21 31 29 information@tourisme.sna27.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du patrimoine Château Gaillard Visites, campement, parcours ludique

L’événement Journées européennes du patrimoine Château Gaillard Visites, campement, parcours ludique Les Andelys a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération