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Journées Européennes du Patrimoine | Château Mounet Sully Route de Mussidan Bergerac

Journées Européennes du Patrimoine | Château Mounet Sully Route de Mussidan Bergerac

Journées Européennes du Patrimoine | Château Mounet Sully Route de Mussidan Bergerac samedi 19 septembre 2026.

Lieu
Route de Mussidan
Adresse
Château Mounet Sully
Ville
24100 Bergerac
Département
Dordogne
Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Bergerac

Journées Européennes du Patrimoine | Château Mounet Sully

Route de Mussidan Château Mounet Sully Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine , le château Mounet Sully (16,18 et 19 siècle) vous propose des visites guidées toutes les heures de 14h à 18h.

Exposition sur Mounet-Sully et Sarah Bernard, dans le cloître, Du Château(accès gratuit)

Bar ouvert durant tout le temps de la manifestation (petite restauration possible sur place).   .

Route de Mussidan Château Mounet Sully Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 47 95 20 

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English : Journées Européennes du Patrimoine | Château Mounet Sully

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Château Mounet Sully Bergerac a été mis à jour le 2026-06-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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