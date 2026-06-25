Journées Européennes du Patrimoine | Château Mounet Sully Route de Mussidan Bergerac samedi 19 septembre 2026.

Bergerac

Journées Européennes du Patrimoine | Château Mounet Sully

Route de Mussidan Château Mounet Sully Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine , le château Mounet Sully (16,18 et 19 siècle) vous propose des visites guidées toutes les heures de 14h à 18h.

Exposition sur Mounet-Sully et Sarah Bernard, dans le cloître, Du Château(accès gratuit)

Bar ouvert durant tout le temps de la manifestation (petite restauration possible sur place). .

Route de Mussidan Château Mounet Sully Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 47 95 20

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English : Journées Européennes du Patrimoine | Château Mounet Sully

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Château Mounet Sully Bergerac a été mis à jour le 2026-06-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides