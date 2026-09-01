Journées européennes du patrimoine Circuit en autonomie à la découverte de Pacy-sur-Eure Place René Tomasini Pacy-sur-Eure

Informations pratiques

Pacy-sur-Eure

Journées européennes du patrimoine Circuit en autonomie à la découverte de Pacy-sur-Eure

Place René Tomasini Mairie Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Suivez les QR codes et partez à la découverte du patrimoine architectural et historique de Pacy-sur-Eure.

Informations pratiques

– Le point de départ se trouve à la mairie

– Tarif Gratuit .

Place René Tomasini Mairie Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 03 27

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English : Journées européennes du patrimoine Circuit en autonomie à la découverte de Pacy-sur-Eure

L’événement Journées européennes du patrimoine Circuit en autonomie à la découverte de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération