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AGENDA · Pacy-sur-Eure

Journées européennes du patrimoine Circuit en autonomie à la découverte de Pacy-sur-Eure Place René Tomasini Pacy-sur-Eure

samedi 19 septembre 2026 · Place René Tomasini · Pacy-sur-Eure

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place René Tomasini
Adresse
Mairie
Ville
27120 Pacy-sur-Eure
Département
Eure
Tarif

Pacy-sur-Eure

Journées européennes du patrimoine Circuit en autonomie à la découverte de Pacy-sur-Eure

Place René Tomasini Mairie Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Suivez les QR codes et partez à la découverte du patrimoine architectural et historique de Pacy-sur-Eure.

Informations pratiques
– Le point de départ se trouve à la mairie
– Tarif Gratuit   .

Place René Tomasini Mairie Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 03 27 

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English : Journées européennes du patrimoine Circuit en autonomie à la découverte de Pacy-sur-Eure

L’événement Journées européennes du patrimoine Circuit en autonomie à la découverte de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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