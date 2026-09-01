Journées européennes du patrimoine Circuit en autonomie à la découverte de Pacy-sur-Eure Place René Tomasini Pacy-sur-Eure
samedi 19 septembre 2026 · Place René Tomasini · Pacy-sur-Eure
Informations pratiques
Pacy-sur-Eure
Journées européennes du patrimoine Circuit en autonomie à la découverte de Pacy-sur-Eure
Place René Tomasini Mairie Pacy-sur-Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Suivez les QR codes et partez à la découverte du patrimoine architectural et historique de Pacy-sur-Eure.
Informations pratiques
– Le point de départ se trouve à la mairie
– Tarif Gratuit .
Place René Tomasini Mairie Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 03 27
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English : Journées européennes du patrimoine Circuit en autonomie à la découverte de Pacy-sur-Eure
L’événement Journées européennes du patrimoine Circuit en autonomie à la découverte de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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