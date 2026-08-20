Journées Européennes du Patrimoine, Citadelle de Villefranche sur mer, Villefranche-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Citadelle de Villefranche sur mer · Villefranche-sur-Mer
Informations pratiques
Journées Européennes du Patrimoine 19 et 20 septembre Citadelle de Villefranche sur mer Alpes-Maritimes
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Vistes Guidées de l’exposition sur inscription le samedi 18 septembre 2026
museedelacitadelle@villefranche-sur-mer.fr
Créneaux: 10h -11h15 -14h -15h15 – 16h30
Viste libre de 10h-17h le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2026.
Citadelle de Villefranche sur mer place emmanuel philibert 06230 villefranche-sur-mer Villefranche-sur-Mer 06230 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « museedelacitadelle@villefranche-sur-mer.fr »}] [{« link »: « mailto:museedelacitadelle@villefranche-sur-mer.fr »}]
Venez découvrir de La Citadelle qui accueille l’exceptionnelle exposition « L’Absurde et Le Rêve », d’Arne Quinze et de Joana Vasconcelos. Visite Guidée samedi 19 sept 2026.
À voir aussi à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes)
- Machine à corder, Villefranche-Sur-Mer, Villefranche-sur-Mer 18 septembre 2026
- Matelotage, Villefranche-Sur-Mer, Bassin de Radoub – Port Royal de la Darse, Villefranche-sur-Mer 18 septembre 2026
- Visites guidées de la Darse de Villefranche-sur-Mer, Pavillon Beaudouin., Villefranche-sur-Mer 19 septembre 2026
- Visite théâtrale burlesque sur les pas des marins de la 6e Flotte, Quai de la douane, Villefranche-sur-Mer, Villefranche-sur-Mer 19 septembre 2026