Journées Européennes du Patrimoine, Citadelle de Villefranche sur mer, Villefranche-sur-Mer

Informations pratiques

Journées Européennes du Patrimoine 19 et 20 septembre Citadelle de Villefranche sur mer Alpes-Maritimes

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Vistes Guidées de l’exposition sur inscription le samedi 18 septembre 2026

museedelacitadelle@villefranche-sur-mer.fr

Créneaux: 10h -11h15 -14h -15h15 – 16h30

Viste libre de 10h-17h le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2026.

Citadelle de Villefranche sur mer place emmanuel philibert 06230 villefranche-sur-mer Villefranche-sur-Mer 06230 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « museedelacitadelle@villefranche-sur-mer.fr »}] [{« link »: « mailto:museedelacitadelle@villefranche-sur-mer.fr »}]

Venez découvrir de La Citadelle qui accueille l’exceptionnelle exposition « L’Absurde et Le Rêve », d’Arne Quinze et de Joana Vasconcelos. Visite Guidée samedi 19 sept 2026.