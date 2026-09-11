Journées européennes du patrimoine : Cité des Coutures, Quartier des Coutures, Limoges

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine : Cité des Coutures Samedi 19 septembre, 19h00 Quartier des Coutures Haute-Vienne

Gratuit dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

UNE CITÉ AUX MULTIPLES FACETTES

Ville d’art et d’histoire et l’Association Entre Deux – Quartier des Coutures vous proposent de découvrir ou redécouvrir cette originale cité de briques réalisée par Roger Gonthier. À la suite de la visite, l’association vous invite à poursuivre la soirée par un vidéo mapping retraçant l’histoire de ce quartier.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Gratuit dans la limite des places disponibles.

Sur inscription au 05 55 45 85 26.

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Quartier des Coutures Les coutures Limoges 87000 Le Grand-Treuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]

Laissez-vous conter l’histoire et l’architecture de cette réalisation emblématique d’une avancée sociale majeure. #Villedartetdhistoire #JEP2026

© Photothèque P. Colmar