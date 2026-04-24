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journées Européennes du Patrimoine: Clavas: Un trésor du patrimoine land art à Clavas Riotord

journées Européennes du Patrimoine: Clavas: Un trésor du patrimoine land art à Clavas Riotord samedi 19 septembre 2026.

Adresse : Clavas

Ville : 43220 Riotord

Département : Haute-Loire

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 25 25 25

Riotord

journées Européennes du Patrimoine: Clavas: Un trésor du patrimoine land art à Clavas

Clavas Riotord Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

10h LAND’ART avec M. Leyre Animateur Venez découvrir cet art qui marie L’ART et la NATURE
Pique-nique tiré du sac
Bonnes chaussures conseillées
PARTICIPATION adulte 25 € la journée
infos 06 24 92 68 65
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Clavas Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73  tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

10h LAND?ART with M. Leyre Animator Come and discover this art which combines ART and NATURE
Packed lunch
Good shoes recommended
PARTICIPATION: adults: 25 ? per day
info 06 24 92 68 65

L’événement journées Européennes du Patrimoine: Clavas: Un trésor du patrimoine land art à Clavas Riotord a été mis à jour le 2026-04-24 par Haut Pays du Velay Tourisme

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