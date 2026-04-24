journées Européennes du Patrimoine: Clavas: Un trésor du patrimoine land art à Clavas Riotord
journées Européennes du Patrimoine: Clavas: Un trésor du patrimoine land art à Clavas Riotord samedi 19 septembre 2026.
Riotord
journées Européennes du Patrimoine: Clavas: Un trésor du patrimoine land art à Clavas
Clavas Riotord Haute-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
10h LAND’ART avec M. Leyre Animateur Venez découvrir cet art qui marie L’ART et la NATURE
Pique-nique tiré du sac
Bonnes chaussures conseillées
PARTICIPATION adulte 25 € la journée
infos 06 24 92 68 65
.
Clavas Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
10h LAND?ART with M. Leyre Animator Come and discover this art which combines ART and NATURE
Packed lunch
Good shoes recommended
PARTICIPATION: adults: 25 ? per day
info 06 24 92 68 65
L’événement journées Européennes du Patrimoine: Clavas: Un trésor du patrimoine land art à Clavas Riotord a été mis à jour le 2026-04-24 par Haut Pays du Velay Tourisme
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