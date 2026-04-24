Riotord

journées Européennes du Patrimoine: Clavas: Un trésor du patrimoine land art à Clavas

Clavas Riotord Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

10h LAND’ART avec M. Leyre Animateur Venez découvrir cet art qui marie L’ART et la NATURE

Pique-nique tiré du sac

Bonnes chaussures conseillées

PARTICIPATION adulte 25 € la journée

infos 06 24 92 68 65

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Clavas Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

10h LAND?ART with M. Leyre Animator Come and discover this art which combines ART and NATURE

Packed lunch

Good shoes recommended

PARTICIPATION: adults: 25 ? per day

info 06 24 92 68 65

L’événement journées Européennes du Patrimoine: Clavas: Un trésor du patrimoine land art à Clavas Riotord a été mis à jour le 2026-04-24 par Haut Pays du Velay Tourisme