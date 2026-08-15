Journées Européennes du Patrimoine Cluedo géant De l’architecture d’un meurtre… rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan
dimanche 20 septembre 2026 · rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès · Royan
Informations pratiques
Royan
Journées Européennes du Patrimoine Cluedo géant De l’architecture d’un meurtre…
rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV au CIAP Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Le CIAP, en partenariat avec la société Baker Street, vous propose de voyager dans le
temps et d’endosser le rôle d’un enquêteur de police en 1950 pour élucider le meurtre
de l’architecte du nouveau Front de mer.
.
rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV au CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
CIAP, in partnership with Baker Street, invites you to travel back in
past and step into the shoes of a police investigator in 1950 to solve the murder
of the architect behind the new waterfront.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Cluedo géant De l’architecture d’un meurtre… Royan a été mis à jour le 2026-08-13 par Mairie de Royan
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