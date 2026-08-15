Journées Européennes du Patrimoine Cluedo géant De l’architecture d’un meurtre… rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

Informations pratiques

Royan

Journées Européennes du Patrimoine Cluedo géant De l’architecture d’un meurtre…

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV au CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Le CIAP, en partenariat avec la société Baker Street, vous propose de voyager dans le

temps et d’endosser le rôle d’un enquêteur de police en 1950 pour élucider le meurtre

de l’architecte du nouveau Front de mer.

.

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV au CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

CIAP, in partnership with Baker Street, invites you to travel back in

past and step into the shoes of a police investigator in 1950 to solve the murder

of the architect behind the new waterfront.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Cluedo géant De l’architecture d’un meurtre… Royan a été mis à jour le 2026-08-13 par Mairie de Royan