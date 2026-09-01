UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gisors

Journées Européennes du Patrimoine Concert à la chappelle de la Léproserie Gisors

samedi 19 septembre 2026 · Gisors

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
18-22 Route de Rouen
Ville
27140 Gisors
Département
Eure
Tarif

Gisors

Journées Européennes du Patrimoine Concert à la chappelle de la Léproserie

18-22 Route de Rouen Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 15:00:00

Date(s) :
2026-09-19

L’école de Musique, danse et théâtre de Gisors propose une animation musicale.   .

18-22 Route de Rouen Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 60 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine Concert à la chappelle de la Léproserie

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Concert à la chappelle de la Léproserie Gisors a été mis à jour le 2026-09-01 par Vexin Normand Tourisme

À voir aussi à Gisors (Eure)