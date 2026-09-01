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AGENDA · Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Journées européennes du Patrimoine > Conférence sur la restauration de l’église Notre-Dame de Villedieu Place des Chevaliers de Malte Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

samedi 19 septembre 2026 · Place des Chevaliers de Malte · Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Journées européennes du Patrimoine > Conférence sur la restauration de l’église Notre-Dame de Villedieu Place des Chevaliers de Malte Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:15:00
Lieu
Place des Chevaliers de Malte
Adresse
Eglise Notre-Dame
Ville
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Département
Manche
Tarif

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Journées européennes du Patrimoine > Conférence sur la restauration de l’église Notre-Dame de Villedieu

Place des Chevaliers de Malte Eglise Notre-Dame Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:15:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Depuis 2024, l’église Notre Dame de Villedieu-les-Poêles fait l’objet d’une restauration globale extérieure et intérieure maçonnerie, charpente, couverture, vitraux…
Grâce à cette conférence, vous pourrez découvrir les coulisses de la restauration de cet édifice majeur dans l’histoire de la ville. Conférence par l’architecte du patrimoine Arnaud Paquin, en charge du chantier de restauration de l’église.   .

Place des Chevaliers de Malte Eglise Notre-Dame Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 69 24 11  mps@cnvilledieu.fr

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English : Journées européennes du Patrimoine > Conférence sur la restauration de l’église Notre-Dame de Villedieu

L’événement Journées européennes du Patrimoine > Conférence sur la restauration de l’église Notre-Dame de Villedieu Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Villedieu-les-Poêles

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