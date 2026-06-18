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AGENDA · Dives-sur-Mer

[Journées européennes du patrimoine] Conférence sur le ferrotype et le polaroid Dives-sur-Mer

samedi 19 septembre 2026 · Dives-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Lieu non communiqué
Ville
14160 Dives-sur-Mer
Département
Calvados
Tarif

Dives-sur-Mer

[Journées européennes du patrimoine] Conférence sur le ferrotype et le polaroid

Lieu non communiqué Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Bernard Chéreau du Centre Photographique Henri Magron vous présente les procédés et inventeurs du ferrotype et du polaroid.
Bernard Chéreau du Centre Photographique Henri Magron vous présente les procédés et inventeurs du ferrotype et du polaroid.   .

Lieu non communiqué Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie   centre.henri.magron@orange.fr

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English : [Journées européennes du patrimoine] Conférence sur le ferrotype et le polaroid

Bernard Chéreau from the Henri Magron Photography Centre introduces you to the processes and inventors behind the ferrotype and the Polaroid.

L’événement [Journées européennes du patrimoine] Conférence sur le ferrotype et le polaroid Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Normandie Pays d’Auge

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