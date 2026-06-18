Informations pratiques

Dives-sur-Mer

[Journées européennes du patrimoine] Conférence sur le ferrotype et le polaroid

Lieu non communiqué Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Bernard Chéreau du Centre Photographique Henri Magron vous présente les procédés et inventeurs du ferrotype et du polaroid.

Bernard Chéreau du Centre Photographique Henri Magron vous présente les procédés et inventeurs du ferrotype et du polaroid. .

Lieu non communiqué Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie centre.henri.magron@orange.fr

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English : [Journées européennes du patrimoine] Conférence sur le ferrotype et le polaroid

Bernard Chéreau from the Henri Magron Photography Centre introduces you to the processes and inventors behind the ferrotype and the Polaroid.

L’événement [Journées européennes du patrimoine] Conférence sur le ferrotype et le polaroid Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Normandie Pays d’Auge