Journées Européennes du Patrimoine Découverte de la Chapelle de Piétat et de son riche mobilier SAINT-SAVIN Saint-Savin

Informations pratiques

Saint-Savin

Journées Européennes du Patrimoine Découverte de la Chapelle de Piétat et de son riche mobilier

SAINT-SAVIN Chapelle de Piétat Saint-Savin Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de la chapelle au riche mobilier. Pas de visite le 19 au matin en raison des cérémonies religieuses.

.

SAINT-SAVIN Chapelle de Piétat Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 16 19 12 64 saintsavin65@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Self-guided tour of the chapel with its rich furnishings. No tours on the morning of the 19th due to religious ceremonies.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Découverte de la Chapelle de Piétat et de son riche mobilier Saint-Savin a été mis à jour le 2026-08-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65